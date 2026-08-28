De la tormenta a un nuevo estadio: Así va el renacer de los Rays en Florida

Las autoridades municipales de Tampa aprobaron un histórico acuerdo de 2.300 millones de dólares para edificar la nueva casa de los Rays. Este ambicioso proyecto, financiado con una mezcla de fondos públicos y privados, superó una ajustada votación de 4 a 3 en el Ayuntamiento.

El pacto definitivo incluye una importante inyección de 967 millones de dólares que provendrán directamente de la recaudación de impuestos locales. Tras este gran paso en la ciudad, el futuro del recinto deportivo quedará en manos de los comisionados del condado de Hillsborough, quienes votarán este viernes.

El impacto para la región

Ken Babby, director ejecutivo de la organización, celebró efusivamente la decisión municipal a través de un comunicado oficial. El directivo garantizó que esta colosal obra de infraestructura deportiva aportará beneficios económicos y sociales duraderos para toda la región.

"Esta inversión asegurará el futuro de las Grandes Ligas en Tampa Bay, al tiempo que creará un barrio emblemático", afirmó con entusiasmo.

Babby también aprovechó para agradecer el respaldo político que permitirá a la franquicia servir a la comunidad durante las próximas generaciones. De marchar todo según lo planeado, la gerencia estima que el moderno estadio estará completamente construido en un lapso de tres años.

Alianza estratégica y ubicación

Para viabilizar la obra, el nuevo grupo propietario de los Rays selló un pacto a principios de año con las autoridades del Hillsborough College. El diseño maestro contempla levantar el estadio y un vibrante distrito de entretenimiento de uso mixto directamente dentro de los terrenos del campus. Como parte integral del trato, el equipo de las Mayores también se comprometió a financiar la renovación de varios edificios de la universidad.

El complejo gozará de una ubicación privilegiada, colindando con las instalaciones de entrenamiento primaveral de los Yankees de Nueva York. Además, estará situado justo al otro lado de la autopista del imponente Raymond James Stadium, hogar de los Tampa Bay Buccaneers de la NFL.

Superando los obstáculos del pasado

Este éxito en los despachos llega tras el doloroso fracaso de un plan de 1.300 millones propuesto el año pasado cerca del Tropicana Field. Aquel revés sembró dudas sobre la estabilidad de la franquicia, la cual fue adquirida apenas en septiembre pasado por el grupo de Patrick Zalupski. Desde su debut en 1998, los Rays han defendido el Tropicana Field de San Petersburgo, cuyo contrato de arrendamiento expira en 2028.

En 2025, el equipo debió mudarse temporalmente al complejo de los Yankees tras los severos daños que un huracán causó en su icónica cúpula. Afortunadamente, lograron realizar las reparaciones necesarias para regresar a su hogar habitual el mes pasado y dar inicio a la actual temporada.