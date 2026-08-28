MLB: Munetaka Murakami y Chicago avanzan hacia un millonario acuerdo definitivo

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El gerente general de los Chicago White Sox, Chris Getz, reveló este jueves que existe un gran optimismo en las oficinas de la franquicia por concretar una extensión de contrato con el toletero japonés Munetaka Murakami. El ejecutivo precisó que se encuentran en las primera conversaciones.

"Creo que está muy contento aquí, y nosotros estamos encantados de tenerlo. Nos encantaría que se quedara a largo plazo", declaró el directivo patiblanco.

Durante su participación en el podcast de Joel Sherman y Jon Heyman, Getz confirmó el interés mutuo, aunque prefirió mantener en reserva los detalles económicos.

Un impacto inmediato en las Mayores

Murakami aterrizó en Chicago el pasado mes de diciembre tras brillar durante ocho temporadas en la exigente Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB). Firmó un pacto inicial de dos años y 34 millones de dólares, demostrando rápidamente que su adaptación al máximo nivel fue un éxito rotundo.

En lo que va de esta campaña 2026, el astro asiático se ha consolidado como uno de los bates más productivos de toda la alineación. Su sólido OPS de .859 en 352 turnos legales lo ubica como el segundo mejor del equipo, solo por detrás de Randal Grichuk y Miguel Vargas.

Poder ofensivo pese a las lesiones

El rendimiento del jugador de 26 años es aún más destacable considerando que se perdió más de un mes de acción durante este verano. Una molesta distensión en el tendón de la corva lo alejó temporalmente de los diamantes, pero no logró frenar su descomunal poder jonronero.

Actualmente, suma 29 cuadrangulares, empatando con el antesalista Vargas en el liderato del equipo y ubicándose en el quinto escalón de toda la Liga Americana.

"Esperamos que pueda ayudarnos a llegar a buen término esta temporada, y nos sentimos muy optimistas con respecto a nuestro futuro", puntualizó el ejecutivo.

De la decepción a la cima divisional

El explosivo madero del cañonero japonés ha sido vital en el radical cambio de identidad que ha mostrado la novena de la "Ciudad de los Vientos".

En 2025, el equipo finalizó en el foso del joven circuito con un decepcionante récord de 60 victorias, encendiendo las alarmas deportivas. Hoy la historia es completamente distinta: los White Sox lideran con gran autoridad el banderín de la División Central de la Liga Americana.

La novena mantiene una cómoda ventaja de dos juegos y medio sobre los Cleveland Guardians, perfilándose como un serio candidato para la postemporada.