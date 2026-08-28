MLB: El capitán de los Yankees apunta a septiembre para su esperado regreso

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El capitán de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, vislumbra su esperado regreso a los diamantes para la recta final de la temporada. Tras sufrir una fractura de costilla que lo mantiene alejado desde el 31 de mayo, apunta a volver a la acción en algún momento de septiembre.

El estelar jardinero planea reintegrarse al equipo grande sin la necesidad de disputar encuentros de rehabilitación en las sucursales del club. "Me siento genial", confesó el cañonero al periodista Bryan Hoch de MLB.com, mostrando un gran optimismo sobre su evolución física.

Explicó que, por esta razón, están acelerando el proceso de recuperación, incrementando los ejercicios al aire libre y el trabajo en las jaulas de bateo.

Rechazo a las Ligas Menores

Aunque comenzó a practicar su swing a principios de esta semana, el toletero aún no se ha enfrentado a lanzamientos de alta velocidad. Sin embargo, el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana confía plenamente en su experiencia para recuperar el ritmo competitivo.

Para lograrlo, planea utilizar tecnología avanzada como la máquina Trajekt y medirse ante lanzadores que también se encuentren en fase de rehabilitación.

"No me rehabilité en 2023 cuando estuve fuera prácticamente el mismo tiempo", recordó el poderoso bateador de 34 años. "Llevo un tiempo haciendo esto y sé qué hacer en el campo. ¿Para qué desperdiciar turnos al bate en Doble-A o Triple-A?", sentenció con firmeza.

El deseo de cubrir los jardines

Además de su indispensable aporte ofensivo, el líder del equipo neoyorquino tiene entre sus objetivos retomar su posición defensiva habitual. Su intención principal es regresar a patrullar el jardín derecho una vez que el mánager Aaron Boone lo inscriba nuevamente en el roster activo.

"Juego en los jardines, así que espero volver a estar allí", comentó sobre su posible rol a la defensiva durante el último mes de campaña. No obstante, dejó claro que será respetuoso y acatará las decisiones del cuerpo técnico: "No soy el mánager, no decido la alineación".

El peso de su ausencia

La baja prolongada de su principal figura ha representado un duro golpe para las aspiraciones y el rendimiento colectivo de los Bombarderos del Bronx. Desde que Judge ingresó a la lista de lesionados, la novena neoyorquina ha registrado un modesto récord de 39 victorias y 34 derrotas.

El impacto más notorio de su ausencia prolongada se refleja directamente en la drástica caída de la producción ofensiva del equipo. Durante este lapso sin su capitán, el club registra el peor promedio de bateo colectivo de todas las Grandes Ligas con un deficiente .222.

Además, la alineación ha evidenciado una clara falta de poder, ubicándose con el sexto peor porcentaje de slugging (.388) de todo el circuito.