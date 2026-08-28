MLB: Chris Sale firma una apertura sin precedentes en Grandes Ligas

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No es un secreto que Chris Sale es uno de los mejores lanzadores en los últimos 10 años en Grandes Ligas. El lanzador de Bravos de Atlanta rompió esquemas desde su debut en la liga. Eso sí, lo que logró en su última actuación lo inmortalizan como 'The Special One' en la MLB.

Sale en la victoria 1-0 de Bravos contra Dodgers de Los Ángeles registró: 9.0 entradas, 5 hits, 0 boletos, 11 ponches. Con esos números logró la primera victoria de agosto, la número 13 de la temporada; pero además, inmortalizarse en la historia de la liga con su actuación.

Chris Sale registró en su última apertura:

Blanqueada

Blanqueada con 10+ ponches y 0 boletos

Blanqueada con victoria 1-0

Blanqueada vs Campeones defensores consecutivos: Dodgers

Blanqueada contra 3 ex MVP en lineup rival: Ohtani, Betts, Freeman

Blanqueada contra último MVP de Serie Mundial como rival: Yamamoto

Nadie en la historia de la liga había alcanzado dichas marcas en su carrera en un mismo juego o en diferentes juegos. Un récord sin precedentes que inmortalizará la trayectoria de un pelotero que alcanzó la excelencia al llegar a Bravos de Atlanta.

Chris Sale y el dato más letal de su temporada 2026

Chris Sale es uno de los lanzadores con mayor control de Grandes Ligas en la temporada 2026. Tiene una estadística que avala cada una de sus grandes aperturas en el año. Cada vez que registra 9+ ponches tiene marca de 5-2, un 71% de posibilidades de lograr el triunfo.

Lo hizo durante este año contra:

02-05-26 | vs Colorado | 9-1 victoria | 7.0 EL, 11 SO

23-07-26 | vs Padres | 6-5 victoria | 6.0 EL, 11 SO

27-08-26 | vs Dodgers | 1-0 victoria | 9.0 EL, 11 SO

28-06-26 | vs Gigantes | 2-3 derrota | 6.0 EL, 10 SO

26-04-26 | vs Phillies | 6-2 victoria | 6.0 EL, 9 SO

29-07-26 | vs Mets | 1-0 victoria | 6.0 EL, 9 SO

14-08-26 | vs D-backs | 0-2 derrota | 6.0 EL, 9 SO

Números de Chris Sale con Bravos en 2026

Chris Sale es uno de los lanzadores más importantes de la temporada 2026. Sigue mantenido su control en cada pitcheo y a pesar de la edad sigue mostrando una velocidad que puede dominar a los rivales. Son 13 victorias, pero aún le quedan al menos 3 aperturas más.

Números de Sale en 2026:

- 24 juegos, 24 victorias, 13-9, 2.06 ERA, 144.0 entradas, 116 hits, 33 carreras limpias, 8 jonrones, 28 boletos, 177 ponches, 1.00 WHIP