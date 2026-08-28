MLB: Eugenio Suárez acecha este histórico top de jonroneros

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Eugenio Suárez callado sin hacer mucho ruido está muy cerca de un top histórico en Grandes Ligas. El venezolano que vivió un momento complicado al ser colocado en waivers, se mantendrá en Rojos de Cincinnati; para celebrarlo conectó su cuadrangular #344 en la liga.

Suárez en la victoria 10-9 de Rojos contra Gigantes de San Francisco registró: 5 turnos, 1 anotada, 2 hits, 1 jonrón, 4 impulsadas, 2 ponches. Con esos números fue clave para lograr la victoria; pero además igualó el puesto #108 entre los más jonroneros en la historia.

Eugenio con su vuelacercas 344 empató a Curtis Granderson y José Bautista en el puesto #108 en la historia de los máximos jonroneros de la MLB. Sin embargo, el dato determinante, es que Suárez está a solo 11 jonrones de entrar al Top 100 de dicha estadística histórica.

Eugenio Suárez con récord para desplazar a Oswaldo Guillén

Eugenio Suárez es uno de los grandes talentos venezolanos en Grandes Ligas. Desde su debut ha dejado un impacto especial a nivel ofensivo y defensivo con un rendimiento importante. En su última actuación superó a la leyenda Oswaldo Guillén en un apartado ofensivo para venezolanos.

Suárez en la victoria 5-4 de Rojos de Cincinnati contra White Sox registró: 4 turnos, 1 anotada, 2 hits, 1 doble, 1 jonrón, 1 impulsada. Con esos números fue determinante para lograr la victoria; además, alcanzó el doble 276 de su carrera en Las Mayores y con eso adelantó a una leyenda.

Eugenio dejó en el puesto #19 a Oswaldo Guillén entre peloteros venezolanos con más dobles en la historia de la MLB. Los 276 dobletes del 'Bolibomba' apuntan ahora a superar a Edgardo Alfonzo (#17) que registró 282 batazos de dos bases en sus 12 temporadas en la liga.

Números de Eugenio Suárez con Rojos en 2026

Eugenio Suárez probablemente no es el pelotero de antaño, pero si ha tenido buenos números. Obviamente tomando en cuenta su rol y su nivel de juego, no está para ser líder ofensivo; pero sí está para ser un complemento jonronero de cualquier organización en la MLB.

Números de Suárez en 2026:

- 103 juegos, 361 turnos, 34 anotadas, 75 hits, 16 dobles, 19 jonrones, 57 impulsadas, 42 boletos, 143 ponches, .208 PRO, .295 OBP, .419 SLG, .705 OPS