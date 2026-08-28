MLB: Wilyer Abreu quiere brillar con su ofensiva ante los Yankees de Nueva York

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El jardinero venezolano de los Medias Rojas de Boston, Wilyer Abreu, tendrá desde este viernes 28 de agosto una nueva oportunidad para cambiar la historia frente a sus máximos rivales en las Grandes Ligas.

Boston inicia una serie ante los Yankees de Nueva York y el criollo buscará aportar con su ofensiva en una etapa importante de la temporada regular 2026. Se espera que sea uno de los enfrentamientos más electrizantes de lo que se avecina el fin de semana.

El zuliano, de 27 años, llega a este compromiso con números discretos cuando se mide al conjunto neoyorquino en la presente zafra.

Wilyer Abreu quiere despertar su ofensiva ante los Yankees

En esos nueve compromisos, el patrullero suma 36 turnos al bate y apenas cuatro imparables. Su producción incluye un triple y una carrera impulsada, además de tres anotaciones y cuatro boletos negociados.

El promedio ofensivo de .129 refleja las complicaciones que ha encontrado Abreu ante el pitcheo neoyorquino. A esto se suma un OPS de .422, cifra que deja claro que el venezolano todavía tiene margen para mejorar su rendimiento en los enfrentamientos contra los Yankees.

Otro dato que llama la atención son los seis ponches registrados en esos compromisos. Aunque ha logrado embasarse en cuatro oportunidades mediante boletos, su producción de extrabases y batazos oportunos ha estado por debajo de lo esperado.

Más allá de los números acumulados durante el año frente a Nueva York, cada encuentro abre la posibilidad de comenzar de cero y encontrar el batazo que permita recuperar confianza y más aún tratándose de una serie de tal importancia como esta.

Finalmente, con la serie apenas comenzando, la atención estará puesta en los turnos de Wilyer Abreu y en si finalmente consigue convertir sus oportunidades al bate en producción para sus Medias Rojas de Boston.