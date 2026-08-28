MLB: Poder latino engalana el Ranking de Poder de Grandes Ligas

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El beisbol de las Grandes Ligas atraviesa una etapa donde la ofensiva hispana impone condiciones. En el más reciente Power Ranking de bateadores, nueve peloteros latinos se apoderan de la lista gracias a un rendimiento ofensivo contundente.

Poder cubano y presencia venezolana en lo más alto

Yordan Álvarez encabeza el listado defendiendo a los Astros de Houston. El zurdo cubano ostenta un promedio de bateo de .319 en la campaña, acompañado por 36 cuadrangulares y 91 carreras impulsadas, cifras que lo mantienen peleando por la triple corona de bateo.

En el segundo puesto aparece el receptor venezolano Willson Contreras, luciendo los colores de los Medias Rojas de Boston. Contreras registra un promedio de .281 en la temporada.

Talento joven y contacto puro en los primeros puestos

Junior Caminero ocupa la tercera casilla. La promesa dominicana de los Rays de Tampa Bay acumula una campaña de 35 cuadrangulares, 84 remolcadas, 81 carreras anotadas y un promedio de bateo de .280.

La cuarta posición le pertenece al infielder venezolano Luis Arráez, vistiendo la camiseta de los Filis de Filadelfia. Arráez mantiene un promedio de bateo de .291 y proyecta cerrar la temporada con 171 imparables para quedarse con su cuarto título de bateo.

En el quinto peldaño figura Fernando Tatis Jr. con los Padres de San Diego, sumando 21 cuadrangulares, 62 carreras impulsadas y 11 bases robadas en la zafra luego de una sequía de poder durante los primeros 50 juegos de la campaña.

Profundidad ofensiva en el resto del listado

Luis García Jr. se ubica en el sexto lugar produciendo para los Yankees de Nueva York con un promedio de .278, 14 jonrones y 55 impulsadas. En el séptimo puesto aparece el cubano Miguel Vargas, aportando con el madero para los Medias Blancas de Chicago con .254 de promedio y 12 batazos de vuelta completa.

El receptor venezolano Gabriel Moreno ocupa la octava casilla, consolidado con los Cascabeles de Arizona al registrar un promedio de bateo de .283 con 48 carreras remolcadas.

El noveno lugar lo tiene el cubano Yandy Díaz con los Rays de Tampa Bay, quien muestra un promedio de bateo de .301, con un porcentaje de embasado de .365, 19 estacazos y 72 empujadas.