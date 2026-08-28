MLB: Juan Soto acelera su proceso de recuperación

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El estelar jardinero dominicano Juan Soto se encuentra en la fase final de su recuperación y su retorno a la alineación activa de los Mets de Nueva York es inminente. Tras superar una distensión de grado dos en el gemelo izquierdo que lo ha mantenido fuera de juego desde finales de julio, el cuerpo técnico ha confirmado que el pelotero no necesitará una asignación de rehabilitación en las ligas menores antes de su activación de la lista de lesionados de 10 días.

Soto ha intensificado de forma progresiva sus actividades de beisbol sobre el terreno de juego. El plan de la organización incluye una sesión de entrenamiento decisiva en el Citi Field durante la jornada de este viernes, prueba que determinará si el jugador está listo para vestir de nuevo la franela neoyorquina de inmediato.

Posible regreso ante Houston

La evaluación posterior al entrenamiento de este viernes ofrecerá una visión clara sobre la fecha exacta de su reaparición. La gerencia y el cuerpo médico valoran la posibilidad de activarlo durante la serie del fin de semana contra los Astros de Houston. En caso de requerir un par de días adicionales de preparación física, su regreso se produciría a comienzos de la próxima semana, justo a tiempo para el tramo decisivo del mes de septiembre.

Cuerpo técnico opta por la vía rápida

La decisión de omitir el paso por las sucursales de desarrollo responde tanto a la evolución favorable de su pierna izquierda como a la urgencia de los Mets por contar con su bate en el orden al bate. Las uniones de este tipo de lesiones suelen requerir cautela, pero el progreso mostrado por Soto en los ejercicios de carrera y bateo ha convencido al cuerpo médico de que el riesgo es mínimo.