MLB: Jorge Polanco se perderá más tiempo del previsto

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El panorama de Nueva York sumó un nuevo capítulo este fin de semana. El infield dominicano, Jorge Polanco fue sometido a una cirugía en el tobillo izquierdo para corregir molestias estructurales que venía arrastrando. La intervención médica compromete de manera directa su preparación física de cara al arranque de los entrenamientos de primavera con los Mets de Nueva York.

La gerencia del conjunto neoyorquino confirmó que el procedimiento quirúrgico se realizó según lo planificado. Sin embargo, los plazos de recuperación estándar generan dudas razonables sobre la capacidad del pelotero para estar al cien por cien desde el primer día de la pretemporada.

El plan de rehabilitación según la gerencia de Nueva York

El mánager interino de la organización, Andy Green, ofreció detalles sobre la condición física del bateador caribeño tras la operación. De acuerdo con el estratega, Polanco se encontrará únicamente en una fase inicial de "progresión de beisbol" cuando comiencen las actividades primaverales de la franquicia.

Esta actualización confirma que el infielder no podrá realizar ejercicios de alta intensidad ni participar en juegos de exhibición de forma inmediata. El cuerpo técnico priorizará la movilidad articular y la recuperación muscular antes de autorizar su regreso al terreno de juego.

El impacto en el roster de 40 y las alternativas en la primera base

La estadía de Polanco en la lista de lesionados abrió espacio para movimientos administrativos en el roster. Con la liberación de un cupo en el roster de 40, la gerencia de los Mets concretó la incorporación oficial del relevista veterano Chris Devenski, fortaleciendo así el cuerpo de lanzadores.

En el aspecto defensivo, el futuro inmediato de Polanco sigue vinculado a la inicial, posición a la que llegó tras firmar un contrato por dos temporadas y 40 millones de dólares el invierno pasado. La organización contempla darle una nueva oportunidad en esa almohadilla una vez que complete su rehabilitación, aunque la gerencia considera indispensable mantener en la nómina a Jared Young como medida de protección en la posición.