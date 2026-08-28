MLB: Yankees de Nueva York recuperan a este abridor para enfrentar a Boston

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Los Yankees de Nueva York reciben una noticia importante antes de afrontar la doble jornada de este sábado 29 de agosto frente a Boston. El zurdo Max Fried está listo para regresar al montículo después de permanecer en la lista de lesionados de 15 días, según el manager Aaron Boone.

El lanzador de 32 años fue colocado en la lista de lesionados el pasado 17 de agosto debido a una contusión ósea en el codo izquierdo. Tras completar su proceso de recuperación, el abridor volverá a estar disponible desde el montículo para el conjunto neoyorquino en una jornada que tendrá dos encuentros ante sus máximos rivales en MLB.

Max Fried volverá con los Yankees ante Boston

Aunque su regreso ya está confirmado, todavía existe una incógnita alrededor de la doble jornada. El dirigente de “Los Bombarderos” señaló que el equipo aún no ha determinado en cuál de los dos compromisos será utilizado Fried.

La situación deja abierta la posibilidad de que el zurdo sea colocado como abridor en cualquiera de los encuentros programados para este 29 de agosto. La decisión final dependerá de la planificación que establezca el cuerpo técnico para manejar la rotación durante la jornada.

El otro partido de la doble cartelera ya tiene responsable. Carlos Rodón será el encargado de subir al montículo como abridor, aunque todavía queda por definir si Fried iniciará el primer compromiso o tendrá la responsabilidad de comenzar el segundo.

Finalmente, la atención estará puesta en la decisión de los Yankees de Nueva York de traer de regreso a Max Fried después de casi dos semanas fuera de acción en una serie tan importante en esta fase de la temporada regular de la Gran Carpa.