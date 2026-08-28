MiLB: Ethan Salas vuelve a mostrar su mejor versión y se consolida en Triple-A

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Ethan Salas continúa dando señales positivas en el tramo final de la temporada. El receptor de los Padres de San Diego atraviesa uno de sus mejores momentos ofensivos del año y cada vez luce más adaptado al nivel de Triple-A, donde enfrenta a lanzadores con experiencia en las Grandes Ligas.

El venezolano fue protagonista este jueves en la victoria de El Paso Chihuahuas por 5 a 4 sobre Oklahoma City. Allí conectó tres imparables, incluyendo un triple productor que salió de su bate a 105.3 mph, para completar otra actuación destacada con el conjunto de Triple-A.

Salas está encendido en Triple-A

Con dicha actuación llegó a nueve juegos multi-hit desde su ascenso a El Paso el pasado 29 de julio. En apenas 22 juegos, Ethan Salas batea para .325, con .402 de OBP, .554 de slugging y .956 de OPS.

Uno de los aspectos más llamativos de su producción es su control de la zona. El receptor venezolano suma 12 bases por bolas y apenas nueve ponches durante su estadía en Triple-A, demostrando una combinación de disciplina y contacto que le ha permitido mantener una ofensiva consistente.

Además, el triple productor ante Oklahoma City representó su quinta conexión con velocidad de salida superior a las 105 mph desde que llegó al máximo nivel de las Ligas Menores.

El repunte tiene un significado especial para el prospecto de 20 años. Una lesión en la espalda limitó considerablemente su temporada 2025, pero trabajó en el fortalecimiento físico y ha conseguido recuperar buena parte del nivel que anteriormente lo llevó a ser considerado uno de los mejores prospectos del beisbol.

Actualmente ocupa el puesto 23 del Top 100 de prospectos de MLB, mientras que es considerado el cuarto mejor receptor prospecto de la organización de San Diego.

Con su producción reciente, Ethan Salas no solo está cerrando la temporada en ascenso, sino que también continúa demostrando que su talento ofensivo puede acompañar las herramientas defensivas que desde hace años lo han colocado entre los receptores jóvenes más prometedores del sistema de los Padres.

Números de Ethan Salas en la temporada 2026 de la MiLB (Triple-A)