MiLB: Ethan Salas sigue destrozando Triple-A y pide espacio para subir a Grandes Ligas

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Este domingo culminó con otra jornada en Ligas Menores donde el poder de Ethan Salas se hizo sentir. A pesar de que su equipo cayó con pizarra de 13 a 7, su bate habló con muy buena producción ofensiva.

Ethan y su ritmo desenfrenado

Y es que por tercer compromiso seguido disparó par de imparables, esta vez con un jonrón, un doble, cuatro carreras impulsadas y dos anotadas. De hecho, hay que resaltar que siete de sus 14 presentaciones en Triple-A son multi-hit.

Su primer aporte con el madero llegó en la primera entrada, cuando disparó un doble por el jardín central para remolcar dos carreras, las cuales significaron el empate en ese entonces.

Luego, en el quinto consiguió otro compañero en circulación y lo llevó hasta el home tras conectar un cuadrangular por la pradera izquierda. La conexión salió a una velocidad de 97.3 mph y recorrió una distancia de 361 pies.

Asimismo, vale destacar que en esta primera experiencia con la filial El Paso Chihuahuas, Ethan Salas se ha embasado en todos sus compromisos, demostrando un nivel demoledor que ya lo perfila para un posible ascenso a Grandes Ligas con los Padres de San Diego. Recordemos que esta campaña la inició en Doble-A.

Números de Ethan Salas en la temporada 2026 de MiLB (Triple-A)