MLB: Ronald Acuña Jr. ingresa en otro selecto grupo de venezolanos tras alcanzar nueva cifra redonda

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Ronald Acuña Jr. se mantiene a la caza de números redondos en la MLB. En esta ocasión alcanzó otra de esas grandes cifras que lo consolidan entre los peloteros venezolanos más productivos, y eso que todavía tiene un largo camino por recorrer.

Acuña, un frecuente visitante del home

En el primer careo de la serie entre Bravos de Atlanta y Rockies de Colorado, en el Truist Park, al de La Sabana solo le tomó su primer turno al bate para hacer historia.

Todo sucedió en el segundo episodio, luego de negociar una base por bolas. Fue entonces cuando Michael Harris II pegó un doble por el jardín izquierdo que le permitió al venezolano llegar cómodo hasta el home para anotar la primera carrera de la noche.

Justamente, esa significó la anotada 700 de su carrera en la MLB. Con dicho número, ahora Ronald Acuña Jr. se convierte en el pelotero venezolano número 20 en alcanzar esa barrera.

De hecho, varios minutos más tarde se encargó de superarla, ya que en par de oportunidades pasó nuevamente por la caja registradora para aumentar la ventaja de los suyos. Ahora, su próximo objetivo a superar en ese mismo apartado será Carlos Guillén (733).

Inédita jornada para el sabanero

El marcador final señaló una victoria por 6 a 4 para el conjunto de Atlanta. Ronald Acuña Jr. bateó de 3-3 con una base por bolas y tres carreras anotadas. Vale resaltar que se trató de su primer encuentro de tres imparables en esta temporada 2026, así como el decimonoveno multi-hit.

Números de Ronald Acuña Jr. en la temporada 2026