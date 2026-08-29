MLB: José Altuve está a punto de entrar a este club inmortal entre venezolanos

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El camarero de los Astros de Houston, José Altuve, continúa construyendo una carrera de calibre de Salón de la Fama. En esta oportunidad, el criollo se encuentra a solo cuatro carreras anotadas de alcanzar las 1.300 en su trayectoria en las Grandes Ligas.

Un club de leyenda encabezado por Miguel Cabrera

Al cruzar la barrera de las 1.300 pisadas en el plato, Altuve se convertirá penas en el quinto venezolano en toda la historia en lograr semejante registro ofensivo. El camarero se unirá a un listado donde resaltan leyendas de la talla de Miguel Cabrera, Bobby Abreu, Omar Vizquel y el inmortal de Cooperstown, Luis Aparicio.

Miguel Cabrera lidera este apartado histórico entre criollos con 1.551 carreras anotadas, seguido por el legendario Bob Abreu, quien cruzó el plato en 1.453 ocasiones. Omar Vizquel acumula 1.445 anotadas, mientras que Luis Aparicio dejó su registro definitivo en 1.335. Altuve, acumulando 1.296 anotadas en su paso por el mejor beisbol del mundo, está a un suspiro de estampar su sello junto a estos referentes históricos.

Fuente: Baseball Reference

Con 34 años de edad, el segunda base mantiene un ritmo que le garantiza continuar escalando posiciones entre los mejores bateadores nacidos en Venezuela. La consistencia demostrada campaña tras campaña no solo lo ubica cerca de este importante peldaño, sino que perfila sus números de por vida hacia metas aún más elevadas.