MLB: Los Yankees recuperan a Max Fried en un momento clave por el Comodín

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York reciben un refuerzo de lujo en el momento más crítico de la temporada. El estelar lanzador Max Fried saldrá de la lista de lesionados para subirse al montículo este sábado, durante la crucial doble cartelera frente a los eternos rivales, los Medias Rojas de Boston.

Decisión en el montículo

Aaron Boone, mánager de los Bombarderos del Bronx, confirmó la noticia este viernes. Sin embargo, el estratega aclaró que el cuerpo técnico aún no ha definido en cuál de los dos encuentros lanzará el abridor zurdo.

Lo que sí es seguro es que el también siniestro Carlos Rodón será el encargado de abrir el otro compromiso de la jornada. Esta letal dupla promete darle un respiro a la rotación neoyorquina en un fin de semana de máxima tensión.

Superando las lesiones

Fried fue inhabilitado por 15 días el pasado 17 de agosto, con efecto retroactivo al día 14. El motivo fue una persistente contusión ósea en su codo izquierdo, un problema que ha mermado su regularidad este año.

Esta es la segunda vez en la presente campaña que el abridor ingresa a la lista de lesionados por la misma dolencia. Anteriormente, el dolor físico lo mantuvo alejado de los diamantes desde el 14 de mayo hasta el 22 de julio.

Un brazo millonario

Pese a los contratiempos de salud, el tres veces All-Star ha demostrado su dominio absoluto cuando está sano. En su segunda temporada con Nueva York, tras firmar un contrato de 218 millones de dólares por ocho años, registra marca de 4-4.

Además, el as exhibe una destacada efectividad de 2.81 tras 15 aperturas. Su brazo fresco será vital para justificar la enorme inversión de la gerencia y guiar al equipo hacia la clasificación en la recta final.

Lucha encarnizada por el Comodín

La serie de cuatro juegos en el Bronx es de vida o muerte para las aspiraciones de ambos conjuntos. Boston aterrizó en Nueva York a solo dos juegos de los Yankees en la feroz pelea por el primer Comodín de la Liga Americana.

Quien salga airoso de esta contienda podría asegurar la ventaja de localía en una potencial serie de playoffs de comodines. Un escenario electrizante que le añade más picante a la histórica rivalidad divisional.

Mientras tanto, la tropa neoyorquina sigue batallando a la espera del regreso de su gran figura, Aaron Judge, quien se recupera de una fractura de costilla. Con este complejo panorama, los Yankees se ubican a cuatro juegos de Tampa Bay, actuales líderes del Este.