MLB: El novato de los Yankees da la cara tras igualar un récord negativo de 1915

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El campocorto novato de los Yankees de Nueva York, George Lombard Jr., enfrenta la dura realidad de las Grandes Ligas tras asumir la total responsabilidad por sus fallos defensivos. El joven de 21 años cometió un error por sexto partido consecutivo, igualando una marca negativa que la franquicia no veía desde hace más de un siglo.

Autocrítica en el Bronx

"Esto es inaceptable, no puede suceder a este nivel", reconoció Lombard con evidente frustración tras la derrota del jueves por ante los Astros de Houston, en declaraciones a la cadena SNY.

El prospecto entiende perfectamente el peso de sus fallos en el desempeño colectivo. "Si obligas a tus lanzadores a conseguir outs adicionales, nos lo pones mucho más difícil. Los demás equipos lo aprovecharán", aseguró, prometiendo regresar con un mejor nivel.

Un récord para el olvido

El último desliz ocurrió durante la octava entrada, cuando Lombard no pudo controlar un rodado de rutina bateado por Yainer Díaz. Esta jugada, que también incluyó un mal tiro de José Caballero, permitió que Houston anotara su quinta carrera de la noche.

Con este fallo, Lombard se convirtió en el primer pelotero de los Yankees con errores en seis compromisos al hilo desde Roger Peckinpaugh en 1915. Desde su ansiado debut a principios de agosto, la principal promesa de Nueva York acumula siete pifias en 20 juegos.

Respaldo total del mánager

A pesar de la tormenta defensiva, el mánager Aaron Boone mantiene su fe intacta en el talento del jugador. El estratega descartó por completo la idea de darle un día libre para sacarlo de la presión del terreno.

"Superará esto y lo dejará atrás", sentenció Boone, dejando claro que el aprendizaje en Grandes Ligas requiere superar estos baches directamente en la acción. El cuerpo técnico ha decidido brindarle paciencia y continuidad.

Destellos al bate y un reto divisional

La noche del jueves no fue enteramente oscura para Lombard, quien logró conectar el primer triple de su joven carrera. Ofensivamente, se ha defendido con dos cuadrangulares, seis carreras remolcadas y un OPS de .705 en 72 turnos.

Los Yankees necesitarán que su prospecto recupere la confianza de inmediato para afrontar una determinante serie de cuatro duelos frente a los Medias Rojas de Boston. Nueva York defiende actualmente una corta ventaja de dos juegos sobre su histórico rival por el primer comodín.