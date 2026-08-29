MLB: Descubren esquema de fraude de edad en República Dominicana

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La investigación oficial de MLB destapó una trama sin precedentes que incluyó un montón de papeles falsificados. David Severino prospecto dominicano habría llegado a un preacuerdo con Guardianes de Cleveland para firmar de cara a la temporada internacional 2029.

Las Mayores destapó un trama con: actas de nacimiento falsificadas, expedientes médicos y escolares alterados, e incluso un certificado de defunción junto con una supuesta tumba para respaldar la farsa. Un caso que deja en evidencia la situación que se vive cada año en República Dominicana.

El caso salió a la luz pública a raíz de un preacuerdo por 2.8 millones de dólares pactado en diciembre por Guardianes de Cleveland con David Severino. La organización estadounidense proyectaba ficharlo oficialmente en 2029 al cumplir la edad reglamentaria, pero todo salió mal.

La crítica situación de los prospectos en República Dominicana

El caso de David Severino no será ni el primero ni el último en descubrirse den República Dominicana. Esta grave irregularidad ha manchado durante los últimos años el fantástico nivel de los jóvenes prospectos dominicanos que aspiran firmemente a llegar a Grandes Ligas.

La alteración de documentos y identidades falsas no es una problemática exclusiva de Dominicana. Se trata de una práctica reprochable que también ocurre con frecuencia en: Venezuela, México y Puerto Rico; además de cualquier país que busque sacar ventaja económica con sus talentos.

Erradicar estos esquemas fraudulentos sigue siendo un reto mayúsculo para las organizaciones del mejor béisbol del mundo. Proteger la integridad del sistema de firmas internacionales exige controles mucho más rigurosos para salvaguardar el futuro de los próximos peloteros.