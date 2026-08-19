Los Guardianes de Cleveland son el 11mo equipo que alcanza 10 triunfos en MLB

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El pasado sábado 15 de agosto de 2026 los Guardianes de Cleveland lograron su victoria N° 10.000, siendo el undécimo equipo que lo consigue en las Grandes Ligas, pero apenas el tercero en lograr el registro en la Liga Americana, siendo precedidos en el nuevo circuito por los Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston.

Ocho de los once equipos que han conseguido 10.000 victorias pertenecen a la Liga Nacional, y por ello son más numerosos que los contrincantes de la Liga Americana. Esto ha sucedido considerando que la Nacional fue fundada en 1876, siendo 24 años más antigua que la Liga Americana, esta última fundada en 1901.

No dejamos pasar desapercibida considerando que es una marca importante, conseguida en la 126ta temporada de Cleveland, equipo que ha tenido seis nombres. En 2022 saltaron al terreno de juego como Guardianes, sustituyendo la marca “Indios”. Fue con los Indios de Cleveland que “Vitico” Davalillo debutó en las Mayores en 1963, y dos años después se convirtió en el primer venezolano que registrar average de más de .300 en una campaña, y fue también con los Indios donde millones de venezolanos se deleitaron viendo fildear a Omar Vizquel en el campocorto de los estadios Cleveland Municipal y Jacobs Field –actual Progressive Field—.

Les presentamos una infografía con algunos datos de los Guardianes de Cleveland.