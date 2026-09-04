MLB: Venezuela demuestra su jerarquía con esta cantidad de receptores en 2026

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas vuelve a dejar una señal del peso que tiene Venezuela en este deporte a nivel mundial y específicamente en una posición. Un total de 23 receptores venezolanos han visto acción durante la campaña regular, reflejo de una tradición reconocida detrás del plato y que ha generado tantos resultados positivos a las diferentes organizaciones que hacen vida en la MLB.

No se trata únicamente de cantidad. Detrás de esta lista aparecen jugadores con recorridos distintos, desde figuras consolidadas hasta peloteros que están dando sus primeros pasos dentro de la Gran Carpa. La presencia criolla se reparte entre varias organizaciones y confirma que el talento venezolano sigue encontrando espacio.

Venezuela: receptores que hacen historia en MLB

Entre los venezolanos que han jugado como receptores en 2026 aparecen Eliezer Alfonzo, Francisco Álvarez, Moisés Ballesteros, William Contreras, Elías Díaz, Freddy Fermín, Sandy León, Rafael Marchán, Omar Martínez, Gabriel Moreno, Carlos Narváez y Pedro Pagés.

La lista se completa con Jhonny Pereda, Salvador Pérez, Yohel Pozo, Jeferson Quero, Sebastián Rivero, Jesús Rodríguez, Keibert Ruiz, Ethan Salas, Ali Sánchez, Luis Torrens y Eduardo Valencia.

La cifra de 23 receptores venezolanos en una misma temporada habla de una cantera que no deja de producir talento en estos últimos años. La formación desde las academias y ligas, menos de las franquicias, ayuda a explicar por qué Venezuela continúa aportando jugadores capaces de competir al máximo nivel.

Finalmente, en 2026, Venezuela vuelve a demostrar que la receptoría es una de sus grandes fortalezas dentro de las Grandes Ligas. 23 nombres son el reflejo de una presencia que trasciende la estadística y mantiene al país como una de las principales cunas de talento en una de las posiciones más exigentes de este deporte.