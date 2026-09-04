MLB: Shohei Ohtani tiene la última palabra para volver al montículo

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani es de los peloteros más importantes en los últimos 20 años en Grandes Ligas. Su impacto en el juego ha sido superlativo desde la ofensiva y el montículo. En esa línea, Dave Roberts resalta que el japonés decidirá cuando volverá a lanzar con Dodgers de Los Ángeles en 2026.

Roberts indicó al ser preguntado sobre el regreso de Ohtani: "Es su decisión, honestamente. Si siente que es capaz, entonces jugaremos hasta que no tenga sentido alguno". El estratega dejó en claro que la responsabilidad de lanzar con Dodgers en 2026 será solo del japonés.

Esta postura refleja la absoluta confianza que la organización californiana deposita en la gestión física de su máxima figura, priorizando sus sensaciones personales y su estado médico por encima de cualquier urgencia competitiva dentro del calendario regular.

La posible incorporación de Shohei desde el montículo inyectaría una dosis masiva de talento adicional a la novena angelina en la recta crucial de la campaña, maximizando sus aspiraciones de campeonato con el aporte integral de su gran estrella.

Dodgers de Los Ángeles lideran este top de aficionados en 2026

Dodgers de Los Ángeles es una de las organizaciones más importantes en la historia de la MLB. Junto con Yankees y Red Sox son tres de las franquicias con mayor impacto fuera de Estados Unidos. En pleno 2026, la afición angelina lidera como su equipo un importante ranking.

La afición de Dodgers se consolida como la más fiel del 2026 en Grandes Ligas. A lo largo de la temporada han registrado un promedio de 50.103 aficionados por encuentro. Superando por un amplio margen a su máximo perseguidor, Yankees de Nueva York.

Esto solo significa que la afición no solo apoya al equipo en los buenos momentos, también lo hacen en los malos. Porque el equipo en lo que va de campaña no ha logrado tener la misma eficacia que años pasados. A pesar de eso, se mantienen en una buena posición para la postemporada.