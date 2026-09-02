MLB: Dodgers de Los Ángeles lideran este top de aficionados en 2026

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Dodgers de Los Ángeles es una de las organizaciones más importantes en la historia de la MLB. Junto con Yankees y Red Sox son tres de las franquicias con mayor impacto fuera de Estados Unidos. En pleno 2026, la afición angelina lidera como su equipo un importante ranking.

La afición de Dodgers se consolida como la más fiel del 2026 en Grandes Ligas. A lo largo de la temporada han registrado un promedio de 50.103 aficionados por encuentro. Superando por un amplio margen a su máximo perseguidor, Yankees de Nueva York.

Esto solo significa que la afición no solo apoya al equipo en los buenos momentos, también lo hacen en los malos. Porque el equipo en lo que va de campaña no ha logrado tener la misma eficacia que años pasados. A pesar de eso, se mantienen en una buena posición para la postemporada.

Top 10 aficionados con más apoyo en promedio en Grandes Ligas 2026

Dodgers de Los Ángeles y Yankees de Nueva York son uno y dos de la temporada 2026. Sin embargo, hay otro club que está muy cerca de ambos equipos de alcanzar a sus dos rivales. En ese contexto, veamos cuales son los otros 8 equipos que sus aficionados son fieles.

Top 10 máxima convocatoria en promedio por juego en 2026 de Las Mayores:

Dodgers de Los Ángeles: 50.103 aficionados Yankees de Nueva York: 41.513 aficionados Padres de San Diego: 41.288 aficionados Azulejos de Toronto: 41.055 aficionados Phillies de Philadelphia: 39.836 aficionados Cachorros de Chicago: 36.679 aficionados Marineros de Seattle: 35.942 aficionados Diamondbacks de Arizona: 35.613 aficionados Medias Rojas de Boston: 34.883 aficionados Bravos de Atlanta: 34.346 aficionados

Chicago Cubs persigue el primer 40-40 en su historia

Cachorros de Chicago quiere tener una temporada 2026 histórica en Grandes Ligas. Su jugador más estelar, Pete Crow-Armstrong está muy cerca de unirse al exclusivo club 40-40; en un año donde ha demostrado con creces que está llamado hacer historia en la organización.

El joven jardinero Pete Crow-Armstrong se encuentra acechando la prestigiosa y exclusiva temporada de: 40 jonrones y 40 bases robadas; un hito que colocaría a la franquicia y al pelotero en una dimensión completamente inédita para una franquicia que se ha destacado en la liga.

Números de Pete Crow-Armstrong en 2026:

- 139 juegos, 536turnos, 100 anotadas, 150 hits, 27 dobles, 7 triples, 38 jonrones, 91 impulsadas, 71 boletos, 32 bases robadas, .280 PRO, .374 OBP, .569 SLG, .943 OPS