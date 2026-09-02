MLB: Francisco Lindor se vuela la barda y se acerca a esta cifra redonda de bambinazos

Francisco Lindor no atraviesa su mejor temporada este 2026, en ninguna de las dos facetas principales; sin embargo, su poder ocasional se ha hecho presente en los últimos tres días y se acerca a una importante cifra redonda.
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La novena de los Mets de Nueva York terminó cayendo 6 carreras por 2 contra los Rays de Tampa Bay, aunque el infielder puertorriqueño los adelantó en el primer turno del juego.
Francisco Lindor se vuela la barda
Que tu primer bateador conecte cuadrangular debería significar un gran envión anímico, pero no fue el caso de los "Metropolitanos", que no aprovecharon lo que hizo el infielder de 32 años abriendo el duelo en Tampa.
En cuenta máxima (3-2), Lindor aprovechó un envío quebrado para conectar un enorme elevado que terminó en las gradas del jardín derecho a 367 pies de distancia. A pesar de comenzar mal, Peralta enderezó el rumbo y no permitió más libertades.
Francisco Lindor se acerca a los 300 bambinazos
Con este batazo de cuatro esquinas, el infielder alcanzó los 15 vuelacercas en el presente torneo, significando su campaña más baja en ese renglón (por el momento) desde la 2020, año en el que sacó ocho bambinazos.
A pesar de que no vive su mejor momento, Francisco Lindor buscará llegar a los 300 cuadrangulares de por vida antes de concluir esta zafra, debido a que llegó a 294, tras su reciente batazo de vuelta completa, logrando esa grandiosa cifra redonda con solamente 32 años, un registro impresionante para un campocorto.