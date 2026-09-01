MLB: Jesús Luzardo culmina el mes de agosto como líder de este renglón

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Jesús Luzardo cerró agosto con una actuación que lo colocó en la cima entre los lanzadores de las Grandes Ligas en esta parte tan importante de la temporada. El zurdo venezolano de los Philadelphia Phillies terminó el mes con una efectividad de 1.31, la mejor de toda LA MLB durante ese período, confirmando el gran momento que atraviesa desde el montículo.

El serpentinero de 28 años tuvo cinco aperturas en agosto y respondió con una consistencia notable. En 34.1 entradas de trabajo, combinó nueve boletos con 46 ponches y consiguió tres victorias sin conocer la derrota. Sus números reflejan el dominio que mostró cada vez que tomó la pelota para abrir los juegos.

Jesús Luzardo, dueño de un agosto espectacular

La efectividad de 1.31 es una cifra que llama la atención, pero el resto de su producción ayuda a dimensionar todavía más el rendimiento del criollo. Mantener ese nivel durante más de 34 entradas exige precisión, control y capacidad para salir de los momentos complicados y más aún si solo permite siete carreras limpias.

Uno de los aspectos más destacados fue su capacidad para generar ponches. Luzardo acumuló 46 en sus cinco presentaciones, una muestra de la dificultad que tuvieron los bateadores rivales para encontrar una respuesta ante sus lanzamientos. Los nueve boletos concedidos también hablan de un trabajo sólido en cuanto al control.

Agosto también sirvió para reafirmar el protagonismo de Luzardo dentro de la rotación de Philadelphia. Cinco salidas fueron suficientes para convertirse en el líder de efectividad de MLB durante el mes.

Finalmente, sus 46 abanicados, 34.1 entradas lanzadas, nueve boletos y efectividad de 1.31 resumen un mes memorable. Jesús Luzardo terminó agosto dejando una sensación clara de que está listo para el escenario más exigente en el que lo necesiten los Phillies.