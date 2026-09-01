¡La Regadera no se detiene! Luis Arráez lidera a los bateadores en este apartado en MLB

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Luis Arráez retomó la titularidad con los Philadelphia Phillies y volvió a aportar con el bate en la victoria por 2-1 sobre los Arizona Diamondbacks, en el inicio de una serie de tres encuentros en el Chase Field, correspondiente a la jornada de este lunes 31 de agosto en las Grandes Ligas.

El venezolano, que el domingo había participado únicamente como bateador emergente, recibió nuevamente la oportunidad de estar desde el comienzo y terminó la jornada de 4-1, manteniendo no solo el liderato de promedio al bate en la presente temporada, sino la cima entre los toleteros con más indiscutibles en la Gran Carpa.

El único imparable de Arráez llegó en la sexta entrada ante el derecho Brandon Pfaadt. Con cuenta de 1-2, el de San Felipe conectó una bola rápida de cuatro costuras fuera de la zona de strike, enviándola hacia el jardín central. Ese sencillo fue suficiente para que el venezolano conservara, junto a Otto López, el liderato de imparables de las Grandes Ligas. Ambos llegaron a 164 hits en la temporada, mientras Yandy Díaz aparece tercero con 157.

Luis Arráez mantiene la cima de hits en MLB

Arráez cerró agosto, su primer mes como integrante de Filadelfia, con 28 imparables, aunque esa cifra representó su producción mensual más baja de la campaña. Aun así, su regularidad durante todo el año le ha permitido mantenerse en la parte más alta de las principales estadísticas ofensivas y continuar como uno de los bateadores más consistentes de la Liga Nacional.

Después de 130 encuentros disputados, el venezolano presenta una línea ofensiva de .316/.348/.432, con un OPS de .780. Además, acumula seis jonrones, 28 dobles, siete triples, 63 carreras anotadas, 55 impulsadas y 10 bases robadas. El camarero también mantiene el liderato de bateo en el viejo circuito, en otra temporada en la que su capacidad para conectar imparables vuelve a colocarlo entre los protagonistas ofensivos de MLB.