MLB: Luis Arráez sigue liderando este departamento ofensivo en la temporada 2026

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Luis Arráez continúa dejando su sello en la temporada 2026 de las Grandes Ligas y es importante mencionarlo. El venezolano de los Philadelphia Phillies llegó a la jornada de este lunes 31 de agosto como el líder absoluto en imparables, con un total de 163 conexiones que terminaron en hit.

La cifra vuelve a poner en primer plano una de las principales virtudes de la “Regadera”. Su capacidad para hacer contacto de manera constante. Mientras otros jugadores dependen en buena medida del poder para producir, Arráez ha construido su campaña a partir de su precisión, control del bate y capacidad para encontrar espacios en el terreno.

Luis Arráez - MLB

El desempeño del infielder de los Phillies no parece ser una racha pasajera. A lo largo de la campaña ha mantenido una producción ofensiva que lo mantiene entre los nombres más destacados de la Liga Nacional y, especialmente, como una referencia cuando se habla de bateadores de contacto.

Sus 163 imparables antes de los partidos de este lunes reflejan esa regularidad. Arráez ha conseguido convertir turnos complicados en oportunidades para embasarse y, con frecuencia, encuentra la manera de poner la pelota en juego incluso ante lanzamientos difíciles.

La temporada todavía tiene camino por recorrer, por lo que la batalla estadística puede experimentar cambios durante las próximas semanas. Sin embargo, el liderato actual confirma que el pelotero de 29 años volvió a instalarse entre los protagonistas ofensivos de la Gran Carpa.

Más allá de los números de poder, el venezolano continúa demostrando que un bate preciso puede marcar diferencias en el máximo nivel. Su producción con Philadelphia lo mantiene en la conversación y refuerza una característica que lo ha acompañado durante toda su carrera: la habilidad para poner la pelota en juego con una frecuencia poco habitual.

Finalmente, con septiembre a punto de comenzar, Luis Arráez encara el tramo decisivo de la campaña con un objetivo claro: mantener su ritmo y cerrar el calendario regular como uno de los principales referentes ofensivos de la MLB.