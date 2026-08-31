MLB: Willson Contreras le da una terrible noticia a Boston

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Terrible noticia para los Medias Rojas de Boston. Luego de ser vapuleados por los Yankees de Nueva York en el final de la serie en el Yankee Stadium este domingo 30 de agosto, el equipo dirigido por Chad Tracy ha recibido una nueva mala noticia: Willson Contreras está lesionado y tendrá que pasar por la lista de lesionados.

Willson Contreras a la lista de lesionados

En efecto, los Medias Rojas de Boston anunciaron que el primera base Willson Contreras ha sido colocado en la lista de lesionados de 10 días, por una distensión en el muslo de su pierna izquierda, por lo que se perderá una parte importante del mes de septiembre.

El infielder criollo ha sido el mejor bateador de su equipo en lo que va de 2026, con un average de .274 y OPS de .900, además de 26 cuadrangulares y 79 carreras impulsadas, por lo que sin duda su baja representa un golpe realmente complicado para las aspiraciones del equipo patirrojo.

Para suplir la baja de Willson Contreras, Boston ha llamado nuevamente al equipo grande a Mickey Gasper, quien había sido bajado tan solo un día antes para darle paso a los regresos de Roman Anthony y Trevor Story, dos piezas fundamentales que se acaban de recuperar de pasantías largas en la lista de lesionados.