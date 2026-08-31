MLB: Jacob Misiorowski apunta a superar este increíble récord de Pedro Martínez

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2026 está siendo testigo de una de las temporadas más increíbles para un lanzador en toda la historia de las Grandes Ligas. Y es que, en efecto, lo que ha logrado hacer Jacob Misiorowski con los Cerveceros de Milwaukee es realmente impresionante, al punto de que se puede considerar como una de las campañas más importantes para cualquier pitcher en la historia de las Grandes Ligas.

El diestro ha mostrado un dominio bastante particular y extraño para esta época. En 25 aperturas, sostiene una efectividad soberbia de 1.73, además de mostrar un WHIP de 0.76 y un FIP de 2.14, que se sostiene gracias a sus 222 ponches en 151.0 entradas de labor.

Además, para reforzar el espectacular nivel que ha tenido en 2023, Jacob Misiorowski tiene chances importantes de romper una marca histórica de Pedro Martínez, que parecía casi imposible de superar.

Jacob Misiorowski acecha a Pedro Martínez

Sin duda alguna, la principal carta de presentación de Jacob Misiorowski a lo largo de la campaña 2026 ha sido su dominio. Con más de 900 pitcheos de más de 100 millas (931), el joven serpentinero ha sido un verdadero terror para los bateadores rivales, lo que se refleja en un dato demoledor.

Actualmente, "The Miz" tiene un promedio de bateo en contra de .150 en lo que va de 2026, lo que sería un récord histórico para un lanzador en las Grandes Ligas. La mejor marca a día de hoy para un pitcher en una zafra la ostenta Pedro Martínez, a quien le batearon para .166 durante la temporada del año 2000.

Es difícil determinar si la temporada de Jacob Misiorowski es la más importante para un lanzador en la historia de MLB, pero sin duda entrará en la conversación, y además, el Cy Young de la Liga Nacional tiene su nombre escrito desde ya.