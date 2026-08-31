MLB: Maikel García lanza una contundente reflexión sobre el contrato de Ronald Acuña Jr.

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Maikel García dejó una llamativa reflexión sobre la carrera de Ronald Acuña Jr., al analizar la importancia que tuvo para el estelar jardinero de los Bravos de Atlanta haber asegurado un contrato millonario desde los primeros años de su trayectoria en las Grandes Ligas.

Las palabras del Barrendero surgieron mientras hablaba sobre la incertidumbre que acompaña a cualquier pelotero profesional, especialmente cuando las lesiones pueden cambiar el rumbo de una carrera en cuestión de meses.

“Nunca se va a arrepentir”

Maikel fue contundente al referirse al acuerdo que Acuña firmó con Atlanta en 2019, cuando ambas partes pactaron una extensión de ocho años y $100 millones, con opciones del club para las temporadas 2027 y 2028.

“Ronald (Acuña Jr.) nunca se va a arrepentir de haber agarrado $100 millones. Si él no hubiese agarrado ese dinero, con todas las lesiones que ha tenido, a lo mejor no estuviera en el beisbol”, afirmó durante una transmisión.

El argumento se sustenta en una realidad que Acuña ha experimentado de primera mano: las lesiones han condicionado varias etapas de su carrera. El de La Sabana sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en 2021 y otra lesión de rodilla que limitó considerablemente su temporada 2024.

Acuña todavía está bajo control de Atlanta

El acuerdo tampoco terminará en 2026. Los Bravos tienen una opción de $17 millones para 2027, con una rescisión de $10 millones, y si deciden ejercerla también podrán activar otra opción de $17 millones para 2028.

Eso significa que Atlanta podría mantener a Ronald Acuña Jr. bajo control hasta 2028 por un costo máximo de $34 millones adicionales en esas dos temporadas. MLB ha señalado incluso que el equipo mantiene ambas opciones y que el venezolano sigue proyectado para permanecer en la organización.