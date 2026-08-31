​¡Descomunal! Pete Crow-Armstrong conecta 5 jonrones en dos días e iguala récord en la MLB

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​Pete Crow-Armstrong (PCA) ha puesto a vibrar al mundo del béisbol tras firmar una actuación de leyenda con el uniforme de los Cachorros de Chicago. El electrizante jardinero central desplegó un poder descomunal en el Wrigley Field al conectar nada menos que cinco cuadrangulares en tan solo dos días, escribiendo una de las páginas ofensivas más impactantes de la presente temporada de las Grandes Ligas.

​Un fin de semana mágico: 5 cuadrangulares en 48 horas

​La exhibición de fuerza bruta de Pete Crow-Armstrong comenzó en la jornada sabatina contra los Rojos de Cincinnati, cuando el patrullero de los Cubs tuvo un juego soñado al despachar tres jonrones en un solo encuentro y remolcar seis carreras. Lejos de enfriarse, PCA saltó al terreno al día siguiente con la misma agresividad en el plato y sonó dos cuadrangulares adicionales, completando un deslumbrante total de cinco bambinazos en dos jornadas consecutivas.

​Esta desbocada racha jonronera confirma el paso arrollador que lleva la joven superestrella de Chicago en la segunda mitad del calendario regular.

​Sexto juego multijonrón: Club de élite junto a Schwarber y Goodman

​Con los dos estacazos de vuelta completa conseguidos hoy, Crow-Armstrong firmó oficialmente su sexto partido de múltiples jonrones en la temporada. Esta estadística no solo ratifica su evolución como slugger de calibre estelar, sino que lo catapulta a lo más alto de un departamento exclusivo en Las Mayores.

​Con 6 encuentros multijonrón en la campaña, Pete Crow-Armstrong emparejó en la cima de la MLB a dos de los cañoneros más temidos del negocio:

​ Kyle Schwarber (Filis de Filadelfia) – 6 juegos multijonrón

(Filis de Filadelfia) – 6 juegos multijonrón ​ Hunter Goodman (Rockies de Colorado) – 6 juegos multijonrón

(Rockies de Colorado) – 6 juegos multijonrón ​Pete Crow-Armstrong (Cachorros de Chicago) – 6 juegos multijonrón

​Temporada de consagración y candidatura al MVP

​El impacto de Pete Crow-Armstrong va mucho más allá de las cercas. Combinando su defensa de clase mundial en el jardín central, su velocidad agresiva en las bases y un bateo de poder que ha explotado de manera categórica, el jugador se ha establecido como la bujía principal de la alineación de los Cubs y un sólido aspirante a las consideraciones del Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional.