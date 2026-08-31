MLB: El capitán de los Yankees intensifica su rehabilitación física en California

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El capitán de los Yankees, Aaron Judge, empacó sus maletas rumbo a la Costa Oeste para dar el siguiente gran salto en su recuperación. Su objetivo principal es reincorporarse a la alineación del equipo grande durante el crucial mes de septiembre para la recta final de la temporada.

Un paso clave en California

Judge acompañará a la novena neoyorquina en su próxima gira de seis compromisos como visitantes frente a los Angels y los Padres. El sur de California será el escenario ideal para que el toletero intensifique sus actividades físicas en el terreno de juego.

El mánager Aaron Boone confirmó que el plan de trabajo se volverá mucho más complejo y exigente a partir de ahora. Se espera que el espigado jardinero recupere la velocidad, participe en los calentamientos y tome prácticas de bateo formales en el campo.

El largo camino de recuperación

La estrella de Nueva York ha estado fuera de acción tras sufrir una dolorosa fractura en la costilla derecha. Esta lesión se originó tras una espectacular jugada defensiva donde se lanzó de cabeza el pasado 26 de abril durante un encuentro en Houston.

A pesar de la molestia inicial, su último partido oficial en las Grandes Ligas se registró el 31 de mayo. Desde entonces, ha pasado por una lenta evolución que inició con ejercicios en la piscina, trotes ligeros y prácticas de bateo con el soporte estático (tee).

Recientemente, el progreso de Judge ha sido notable al incorporar prácticas por encima del hombro en interiores y lanzamientos a 100 pies de distancia. El siguiente gran desafío será enfrentar envíos de alta velocidad para medir sus verdaderos reflejos en la caja de bateo.

¿Regreso directo a Las Mayores?

La fecha exacta de su activación sigue siendo una incógnita, aunque es muy poco probable que ocurra durante esta gira californiana. Todo dependerá de si la directiva acepta la petición de Judge de saltarse una asignación de rehabilitación en las sucursales de ligas menores.

El estelar jugador confía plenamente en sus instintos y asegura que si él se siente listo, no necesita pasar por las granjas del equipo. Al ser un jugador de posición, considera que practicar en las jaulas de bateo del estadio grande será suficiente para su puesta a tono.

"He estado sentado en el banquillo viendo todos los partidos, sintiendo el ambiente y la energía. No creo que vaya a haber mucha competencia", confesó el "Juez", dejando claro que su mente ya está configurada para rendir al máximo nivel de exigencia.

La mira puesta en el Bronx

Para afinar su sincronización, Judge planea utilizar tecnología avanzada de pitcheo y enfrentar a lanzadores que también estén en proceso de rehabilitación. El toletero aseguró de forma contundente que recuperar el ritmo del swing debería ser tan natural "como andar en bicicleta".

"Lo más difícil ha sido estar inactivo. Ahora se trata de aumentar el volumen de entrenamientos y acumular repeticiones", concluyó el capitán. Su motivación está al tope para ayudar a su equipo en un momento donde cada victoria es fundamental.

Si la evolución continúa por este camino positivo, su esperado regreso podría darse en la próxima estadía en casa. Los Yankees recibirán en el Yankee Stadium a los Rockies del 8 al 10 de septiembre y posteriormente a los Mets del 11 al 13 de septiembre.