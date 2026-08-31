MLB: José Altuve duplica y sigue aumentando sus números pensando en Cooperstown

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Los Astros de Houston cerraron una semana bastante productiva en Nueva York, y parte de ese buen momento fue gracias al bate de José Altuve. Y es que la jornada de este domingo la cerraron con una victoria por 6 a 3 sobre los Mets, quedándose así con su segunda serie al hilo.

Altuve responde en su mes más productivo

Para esta cita, Astro Boy ligó de 5-2 con una carrera anotada. Esta llegó en el séptimo episodio, luego de conectar un sencillo y, posteriormente, pisar el home tras un error en tiro al home del inicialista neoyorquino.

Vale resaltar que el venezolano conectó al menos un inatrapable en cinco de los seis encuentros de esta semana, de los cuales dos fueron multi-hit.

Además, gracias a eso, ahora el nombre de José Altuve resalta en el primer lugar de los apartados de hits (28) y promedio (.308) del conjunto de Houston durante el mes de agosto. Por su parte, es tercero en anotadas (12) y cuarto en impulsadas (11) y jonrones (2).

Números de José Altuve en la temporada 2026 de la MLB

111 juegos

428 turnos al bate

106 hits

18 dobles

2 triples

14 jonrones

41 carreras impulsadas

61 carreras anotadas

.248 AVG

.311 OBP

.397 SLG

.708 OPS

¿Con la mira en Cooperstown?

Pero eso no queda allí. Si nos fijamos en sus estadísticas de por vida en la MLB, ahora el maracayero cuenta con 2.494 imparables para mantenerse en el puesto 104, a solo uno del siete veces All-Star Mickey Vernon (2.495).

A su vez, con su nueva carrera anotada sumó la número 1.297 para dejar atrás a figuras como Torii Hunter y Jimmy Sheckard y así quedarse en solitario en la casilla 132. Acá, sus próximos objetivos será Andrew McCutchen (1.298) y el Salón de la Fama Harold Baines (1.299).