MLB: William Contreras a las puertas de ser el sexto catcher criollo en lograr esta hazaña

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Luego de varios años de verlo en acción, se puede decir con seguridad que William Contreras es uno de los receptores más consistentes de todo el beisbol de las Grandes Ligas. El criollo, que hace vida en los Cerveceros de Milwaukee, no solo es un defensor de primer nivel, sino que además es un bateador en el que se puede confiar día a día.

Por ejemplo, este sábado 29 de agosto fue clave en un nuevo triunfo de los Cerveceros, que derrotaron a los Rangers de Texas por pizarra de 5-3. En este duelo, el catcher venezolano se fue de 3-2 en la caja de bateo, con un cuadrangular solitario que no solo significó su vuelacercas número 13 del año, sino que además lo puso a las puertas de una hazaña que han logrado pocos receptores nacidos en nuestro país.

William Contreras, a las puertas de la historia

El batazo de William Contreras ante los Rangers de Texas no solo ayudó al triunfo de su equipo, sino que además también acerca al criollo a una cifra histórica. Y es que, en efecto, este fue el jonrón número 98 de la carrera del catcher en las Grandes Ligas, por lo que está a dos de lograr alcanzar la marca de 100 estacazos en Las Mayores.

Cabe acotar que esta marca de 100 cuadrangulares solo ha sido alcanzada por cinco receptores venezolanos (que hayan disputado al menos el 50% de sus juegos en dicha posición) hasta los momentos, por lo que el menor de los hermanos Contreras está a las puertas en ser el sexto en lograr dicho hito.

El líder jonronero entre los catchers criollos es, por supuesto, Salvador Pérez, con 320. Le siguen Willson Contreras, Ramón Hernández, Wilson Ramos y Miguel Montero, todos superan los 100 batazos de vuelta completa. Además, hay que acotar que en este listado particular no entra Víctor Martínez, quien disputó menos de la mitad de sus juegos en MLB en la receptoría.