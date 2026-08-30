MLB: Luis Rengifo sufre dolorosa lesión y peligra el resto de su temporada

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Luis Rengifo debió salir del compromiso con asistencia médica en lo que fue una de las imágenes más fuertes de la jornada de este sábado, en la que los Padres de San Diego sucumbieron por 7 a 6 en casa de los Rays de Tampa Bay.

A la espera de más evaluaciones

El inconveniente sucedió a la altura del séptimo inning. Tras un batazo de Yandy Díaz al jardín central con las bases llenas, el venezolano hizo el corte y lanzó la bola hacia el home para tratar de sacar el out, sin embargo, el tiro fue malo y en la misma acción sufrió la lesión.

El de Naguanagua quedó tendido sobre el terreno de juego por algunos minutos hasta que apareció el vehículo de emergencia para retirarlo. Al final, la organización informó que se trató de un esguince en la rodilla derecha.

Luis Rengifo recibió tratamiento inmediato y ahora volará de regreso a San Diego para una evaluación adicional para determinar la gravedad.

La lesión llega justo en medio de una excelente segunda mitad a nivel ofensivo, ya que estaba bateando por encima de los .300 de promedio, con 17 carreras impulsadas, 18 anotadas, cuatro jonrones y .804 de OPS.