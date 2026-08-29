MLB: Eugenio Suárez se une a Cabrera y Galarraga con este descomunal batazo

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Incluso en los años no tan positivos, Eugenio Suárez siempre consigue la manera de recordarle al público que es uno de los jonroneros más importantes de la época en las Grandes Ligas. Este sábado 29 de agosto, "Geno" precisamente se encargó de mostrar toda su fuerza en el duelo ante los Cachorros de Chicago.

En la parte alta del segundo inning del compromiso entre Cachorros y Rojos en el Wrigley Field de Chicago, el slugger criollo no perdonó una recta de Kevin Gausman que se quedó en su zona de poder, para conectar la bola con poder hacia el jardín central, para despachar su cuadrangular número 20 de la presente temporada.

Con este batazo, Eugenio Suárez se unió además a un muy selecto club de jonroneros venezolanos, en el que comparte con dos de las glorias más importantes que ha tenido nuestro país: Miguel Cabrera y Andrés Galarraga.

Eugenio Suárez entre los grandes

Y es que, con su soberbio estacazo ante los Cachorros de Chicago, Eugenio Suárez alcanzó los 20 jonrones en lo que va de la actual campaña. De esta manera, el oriundo de Puerto Ordaz se convirtió en tan solo el tercer toletero nacido en Venezuela en sumar al menos 10 zafras de 20 o más vuelacercas en su carrera en Las Mayores.

En este grupo también están Andrés Galarraga, quien sumó 10, y Miguel Cabrera, quien es el líder histórico de esta estadística para criollos, con 12. Además de entrar en este exclusivo club, también hay que resaltar que el tiempo le juega a favor a "Geno" a la hora de pensar en subir más escalones e intentar superar a "Miggy".