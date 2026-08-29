Dudas en Los Ángeles: Ohtani podría ausentarse del montículo este domingo

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La participación del japonés Shohei Ohtani en el juego dominical contra los Tigres de Detroit se mantiene en duda. El estelar jugador experimentó molestias en su rodilla durante una ligera sesión de calentamiento previa al encuentro del pasado viernes.

Molestias físicas y cautela

Dave Roberts, mánager de los Dodgers de Los Ángeles, confirmó este sábado que el pelotero aún siente dolor en la articulación. Además de la rodilla, Ohtani ha tenido que lidiar recientemente con molestias menores en su músculo bíceps.

El astro asiático no se sube a la lomita desde su sólida apertura frente a los Padres de San Diego el pasado 3 de julio. Para este domingo, el plan original del cuerpo técnico contemplaba que lanzara únicamente uno o dos episodios.

El dilema de Dave Roberts

El estratega de la novena angelina reflexionó sobre la situación médica del jugador y el riesgo que implica forzarlo. Roberts dejó claro que la prioridad del equipo es preservar la salud de su máxima figura por encima de un juego de temporada regular.

“El dilema actual es determinar si vale la pena arriesgarlo para que recupere fuerzas y sume entradas”, explicó el mánager. "Todo esto considerando que no está al cien por ciento de sus capacidades físicas en este momento".

Producción ofensiva intacta

Pese a los obstáculos físicos para lanzar, Ohtani mantiene un ritmo ofensivo envidiable, bateando para .274 con 12 cuadrangulares. Estos números los ha conseguido en los 44 compromisos disputados desde su última aparición como abridor.

Afortunadamente para Los Ángeles, el respaldo de los otros brazos de la rotación ha mitigado su ausencia en el pitcheo. Las recientes incorporaciones y el trabajo colectivo han permitido que el equipo siga sumando victorias sin depender del brazo de Ohtani.