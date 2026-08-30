El regreso del astro: Juan Soto reaparece con los Mets y responde con el madero

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El dominicano Juan Soto demostró una vez más su inquebrantable compromiso al acortar sus tiempos de recuperación y regresar por todo lo alto. En su primer encuentro tras superar su lesión, el toletero conectó un oportuno sencillo remolcador para finalizar de 4-1 en la victoria de los Mets 6-2 sobre los Astros.

Un hito histórico dominicano

Además de su valioso aporte ofensivo en el Citi Field, el estelar bateador aprovechó su regreso para inscribir su nombre en los libros de récords. Soto se convirtió en el primer jardinero nacido en República Dominicana en alcanzar la envidiable cifra de 750 carreras impulsadas antes de cumplir los 28 años.

Liderazgo y ética de trabajo

El mánager interino de los Mets, Andy Green, exaltó el silencioso, pero incansable esfuerzo del quisqueyano durante las últimas cinco semanas. "Se ha exigido de una manera que francamente no ves a muchos veteranos hacer cuando el equipo atraviesa una situación tan compleja como la nuestra", afirmó el estratega.

El motor indiscutible de Nueva York

La presencia del toletero zurdo en la caja de bateo transforma radicalmente la dinámica de la novena metropolitana, elevando el nivel de sus compañeros. Las estadísticas son reveladoras: con Soto activo, el equipo registra una marca de 41-44, pero sin su principal figura ofensiva, el récord se desploma a un alarmante 20-31.

Precaución en el terreno de juego

Al no realizar una asignación de rehabilitación en las Ligas Menores, el cuerpo técnico implementará un plan de contingencia para proteger la pantorrilla izquierda del jugador. Soto actuará inicialmente como bateador designado y alternará eventualmente en el jardín izquierdo junto a A.J. Ewing, Carson Benge y Luis Robert Jr.