A un paso de los 200 jonrones: Acuña brilla en su nuevo rol con los Bravos

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El astro venezolano Ronald Acuña Jr. demostró que está recuperando su mejor versión tras liderar la victoria 6-4 de los Bravos de Atlanta sobre los Rockies de Colorado. Con una actuación sobresaliente y a las puertas de una marca histórica, el jardinero dejó claro que la paciencia es su mejor arma en el plato.

Paciencia y agresividad ofensiva

A pesar de los recientes altibajos físicos, Acuña confesó que no está alterando su mecánica de bateo. "No hago nada diferente, estoy tratando de dar hit. El béisbol es complicado a veces y hay que tener paciencia", explicó el venezolano en la rueda de prensa posterior al juego.

Su enfoque rindió frutos inmediatos al embasarse cuatro veces: conectó tres imparables, recibió un boleto y anotó tres carreras. Por su parte, Michael Harris lo respaldó impulsando tres rayitas, incluyendo un cuadrangular de dos carreras para sellar el triunfo.

A las puertas de la historia

El estelar jardinero se encuentra a un solo batazo de alcanzar la mítica cifra de los 200 cuadrangulares en su carrera. Fiel a su estilo sereno, aseguró que no siente presión por conseguir este hito de manera apresurada.

"Quiero darlo, pero no lo estoy buscando. Solamente trato de tener buenos turnos, ayudar al equipo y sé que lo voy a conectar en su debido momento", sentenció el vigente Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Velocidad intacta y el mecanismo de waivers

Para este encuentro, Acuña alineó como cuarto bate por primera vez desde agosto de 2022. Además, demostró haber superado por completo sus problemas en el isquiotibial izquierdo con un espectacular engarce deslizándose en zona de foul para robarle un extrabase a Cole Carrigg.

En esta etapa de la campaña, cuando las estrellas regresan de la lista de lesionados, los equipos suelen ajustar sus plantillas mediante los waivers. Esta regla permite ofrecer un jugador al resto de la liga; si alguien lo reclama, asume su contrato actual, pero si es ignorado, el equipo original puede enviarlo a ligas menores o liberarlo, abriendo un cupo vital en el roster activo.