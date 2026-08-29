Sorpresa en Nueva York: Los Mets envían a Luis Robert Jr. a la lista de waivers

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En un movimiento que sacudió el cierre de la temporada regular, los Mets de Nueva York tomaron una decisión tan drástica como inesperada. La gerencia metropolitana colocó al jardinero Luis Robert Jr. en la lista de waivers, según reportó Chelsea Janes de SNY, abriendo la puerta a su salida.

¿Cómo funciona la regla de waivers?

Esta norma de la MLB permite que una franquicia ofrezca a un pelotero al resto de los equipos. Si alguna organización decide reclamarlo en el plazo establecido, asume automáticamente la totalidad de su contrato restante. Si nadie lo pide, el equipo original mantiene sus derechos y puede enviarlo a ligas menores.

Una carrera contra el reloj

No hay ninguna garantía de que el cubano sea reclamado, pero el calendario juega un papel vital. Este sábado marca la fecha límite para que cualquier jugador adquirido mediante la vía de los waivers sea oficialmente elegible para participar en la inminente postemporada.

El obstáculo del contrato

El peso financiero es determinante en este movimiento, tal como señala Anthony DiComo de MLB.com. A Robert Jr. le restan unos tres millones de dólares de su salario de 2026. Además, cuenta con una costosa opción de equipo para 2027 por 20 millones, con una cláusula de rescisión de dos millones.

Lesiones y bajo rendimiento

El pelotero de 29 años vivió un calvario en Nueva York tras ser adquirido en enero desde Chicago por Luisangel Acuña y Truman Pauley. Una hernia discal lumbar lo alejó de los diamantes por casi tres meses, limitándolo a batear para .229 con 10 jonrones y 23 impulsadas en apenas 56 juegos.