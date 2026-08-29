Nueva York respira: Los Mets reactivan a su líder ofensivo tras 31 juegos

Suscríbete a nuestros canales

La ofensiva de los Mets de Nueva York recibe una inyección de poder vital para sus aspiraciones de postemporada. Este sábado, el equipo anunció la esperada reactivación del estelar toletero dominicano Juan Soto, quien superó oficialmente una lesión en la pantorrilla que lo marginó de los últimos 31 encuentros.

Impacto inmediato en la alineación

El regreso del bateador zurdo no se hará esperar en el terreno de juego. El cuerpo técnico dispuso que Soto ocupe el puesto de bateador designado y asuma el segundo turno en el orden ofensivo. Su presencia promete revitalizar de inmediato el ataque neoyorquino en un momento clave.

Movimientos obligados en el roster

Para hacerle un espacio al astro dominicano en la plantilla activa, la gerencia metropolitana tuvo que reajustar sus piezas. Como parte del movimiento correspondiente, el infielder Eric Wagaman fue enviado a la filial Triple-A. Esta decisión permite mantener el equilibrio en la profundidad del cuadro interior.

Una campaña ofensiva estelar

Antes de que la dolencia física frenara su ritmo a finales del mes de julio, el jardinero estaba construyendo una temporada brillante. Para el duelo de este sábado contra los Astros de Houston, Soto se presenta con una robusta línea ofensiva de .283/.408/.539.

El rey del cuadrangular en Nueva York

Su producción general incluye 52 carreras impulsadas en 359 apariciones al plato, demostrando su enorme paciencia y disciplina. Lo más destacado de su aporte es que, a pesar de su prolongada ausencia de más de un mes, Soto se mantiene como el líder indiscutible del equipo con 21 jonrones.