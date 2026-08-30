MLB: José Altuve recupera la memoria con un agosto espectacular

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2026 está lejos de ser su mejor año en las Grandes Ligas, pero aun así, José Altuve quiere demostrar sobre el final de la temporada que sigue siendo un bateador sumamente peligroso y digno de ser temido en el más alto nivel del beisbol.

Aunque ciertamente ha tenido una campaña de muchos puntos bajos, el segunda base de los Astros de Houston ha realizado ajustes importantes durante el mes de agosto, para finalmente lograr darle vuelta a su compleja situación y empezar a producir como sabe hacerlo, para ayudar a su equipo en medio de la lucha por el título de la División Oeste de la Liga Americana.

En efecto, durante agosto hemos podido disfrutar de la mejor versión de José Altuve en lo que va de 2026, con resultados más que tangibles. Agosto ha sido, por lejos, el mejor mes de "Astro Boy" en lo que va de año, y Houston sueña con que se mantenga este ritmo de cara a septiembre, y por supuesto, a una posible participación en la postemporada.

José Altuve vuelve a ser José Altuve

Este sábado 29 de agosto, José Altuve se fue de 4-1 con un doble en la derrota de los Astros ante los Mets de Nueva York. A pesar del resultado adverso, este extrabase sirvió para reafirmar el gran momento de forma que vive el camarero venezolano en los últimos días, en donde ha podido reencontrarse con su mejor versión.

Y es que, a falta de dos días para culminar el mes, el oriundo de Puerto Cabello batea para promedio de .302 y OPS de .813 en lo que va de agosto. "Astro Boy" tiene durante este período un total de 26 hits, dos cuadrangulares, siete extrabases y 11 carreras impulsadas, además de 11 anotadas y par de bases robadas.

Gracias a este buen mes, José Altuve pasó de tener average de .231 y OPS de .679 al final de julio, a mostrar ahora un promedio mucho más respetable de .246 y un OPS de .707. Si bien son números que siguen lejos de su mejor producción, no cabe duda de que el criollo parece poco a poco estar recuperando la memoria.