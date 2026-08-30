MLB: Relevista venezolano entra en la historia de los Dodgers con un legendario ponche

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Desde su debut en las Grandes Ligas en 2024, Edgardo Henríquez ha sido, sin duda alguna, un excelente descubrimiento para el bullpen de los Dodgers de Los Ángeles. A punta de velocidad y dominio, el relevista venezolano se ha convertido en una pieza muy útil e importante para el manager Dave Roberts, y su valor crece con cada actuación.

Este sábado 29 de agosto, el criollo subió nuevamente a la lomita a demostrar que es un brazo de alto calibre, y lo logró con creces. Henríquez coronó una actuación de un inning completo en blanco con un ponche histórico para la organización, por una razón bastante curiosa, pero que demuestra el talento que posee el derecho.

Edgardo Henríquez, el más rápido

Durante el duelo de este sábado entre los Dodgers de Los Ángeles y los Tigres de Detroit, que culminó con triunfo de los felinos por pizarra de 2-1, Edgardo Henríquez subió al montículo en el octavo episodio. El venezolano retiró el inning sin mayores problemas, y además, culminó la entrada con un ponche histórico a Dillon Dingler.

Y es que el oriundo de Cumaná terminó retirando a Dingler con una fenomenal recta a 103.6 millas por hora, para así adjudicarse el ponche más veloz en la historia de la organización de los Dodgers, o por lo menos desde la era Statcast, que data de 2015.

Edgardo Henríquez ha sido el único lanzador de los Dodgers capaz de tocar las 103 millas por hora en lo que va de 2026, y además, lo ha hecho en 10 ocasiones, con el añadido de que este último lanzamiento lo mete además en la historia del equipo californiano.