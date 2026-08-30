MLB: Cardenales de Lara cuenta con dos receptores grandeligas para esta campaña

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Cardenales de Lara sacudió el mercado de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional este sábado 29 de agosto, al hacerse con los servicios del receptor Carlos Pérez, quien viene de tener una zafra excepcional con Caribes de Anzoátegui, equipo en el que logró despertar su característico poder con el madero.

Con la llegada de este toletero, los larenses refuerzan una posición en la que ya de por sí tenían buenos elementos, y si todos sale según los planes, van a tener un "problema" bastante agradable durante la campaña regular.

Según declaraciones del gerente deportivo José Yépez para El Emergente, Cardenales de Lara cuenta para esta zafra con la presencia de dos receptores que hacen vida en el beisbol de las Grandes Ligas: Alí Sánchez, receptor de los Yankees de Nueva York; y Carlos Narváez, careta de los Orioles de Baltimore.

Narváez y Sánchez en los planes

En efecto, José "el Chato" Yépez afirmó que, de cara a la temporada 2026/27 de la LVBP, Cardenales de Lara contará con Alí Sánchez y con Carlos Narváez en algún punto de la temporada. Primero, habló sobre Sánchez, quien todavía no tiene fecha estimada de incorporación. "Está en un equipo competitivo como los Yankees, y no sabemos qué tan lejos va a llegar. Tiene un rol súper importante", afirmó.

Posteriormente, confirmó que Narváez también tiene planes de jugar, y en su caso sí existe una fecha estimada, aunque no está 100% confirmada. "Su intención es empezar en noviembre, pero no tiene fecha todavía", resaltó.

De esta manera, Cardenales de Lara goza de un universo de receptores con nombres de la talla de Carlos Narváez, Alí Sánchez, Carlos Pérez, Yohjan Quevedo o Hendrik Clementina, además de otros nombres del sistema de MLB como William Contreras, Gabriel Moreno o Jeferson Quero. Un "dream team" de catchers, sin duda alguna.