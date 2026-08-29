LVBP: ¿Habrá un último baile para Pablo Sandoval con el Magallanes? Esto dice la gerencia (Exclusiva)

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El nombre de Pablo Sandoval vuelve a aparecer en el entorno de los Navegantes del Magallanes, pero esta vez con un escenario distinto: la posibilidad de que el histórico pelotero venezolano tenga una breve aparición con la organización antes de su retiro definitivo de los terrenos de juego.

La gerencia turca confirmó a Meridiano que existen conversaciones para concretar un regreso puntual del experimentado jugador durante la próxima temporada de la LVBP, aunque sin contemplar una participación extensa.

Magallanes le abre nuevamente las puertas

El gerente deportivo de la Nave, Federico Rojas, comentó que la posibilidad de contar nuevamente con Sandoval está sobre la mesa y que la idea inicial sería verlo en acción durante algunos compromisos.

“Sí, claro que sí hay una oportunidad. Hemos estado conversando e inicialmente es una posibilidad que pueda jugar un par de juegos. No sería una participación larga”, declaró en exclusiva para Meridiano.

De concretarse, la presencia del Panda representaría un momento especial para la afición magallanera, que volvería a disfrutar de uno de los peloteros venezolanos más emblemático de las últimas décadas con el uniforme turco.

Recordemos que la última aparición de Pablo Sandoval con el Magallanes ocurrió en 2024, durante el Choque de Gigantes disputado en Miami. Sin embargo, su última temporada completa en la LVBP con la organización fue la 2021-2022.

Un año especial para Sandoval

El posible regreso de Sandoval llegaría en medio de una etapa de reconocimientos dentro de su carrera. Y es que el pasado 8 de agosto fue exaltado oficialmente al Salón de la Fama de los Gigantes de San Francisco, organización con la que conquistó cuatro Series Mundiales en las Grandes Ligas.

Además, durante este año también formó parte del cuerpo de instructores invitados de los Gigantes en el Spring Training, continuando su vínculo con una franquicia donde dejó una huella histórica.

Ahora, mientras los Navegantes del Magallanes preparan su temporada 2026-2027, la posibilidad de una nueva aparición del Panda añade un componente emotivo a la campaña. Aunque todavía no hay una confirmación definitiva, la puerta está abierta para que el veterano pueda despedirse nuevamente ante la afición que lo vio brillar en la LVBP.