¡Nuevo HOF! Pablo Sandoval será exaltado al Salón de la Fama de Giants

Suscríbete a nuestros canales

Tras cinco años alejados de las Grandes Ligas, Pablo Sandoval ha dado una alegría al béisbol venezolano tras anunciar que será inmortalizado al Salón de la Fama de San Francisco Giants. El antiguo tercera base comunicó este domingo 24 de mayo por la franquicia que lo vio nacer en las Grandes Ligas.

El "Kung Fu Panda" será llevado al templo de los inmortales de la organización de la Liga Nacional junto a otros íconos de la era de las tres Series Mundiales (Buster Posey, Brandon Crawford, Brandon Belt y Joe Panik). El venezolano, firmado por los Giants en 2002, debutó en la Gran Carpa en 2008 y se convirtió rápidamente en una figura central del equipo gracias a su potente bateo, su defensa versátil en tercera base y su carisma único que conquistó a la afición de Oracle Park.

Sandoval fue baluarte en la conquista de tres títulos para la franquicia en Las Mayores, consiguiendo el premio al Jugador Más Valioso en la final de 2012 contra Detroit Tigers, convirtiéndose en uno de los pocos bateadores que ha conectado tres cuadrangulares en un mismo partido, siendo una presentación histórica que lo consolidó como estrella en MLB. El exinfielder será exaltado el próximo 8 de agosto, de acuerdo el anuncio de un nuevo episodio del Podcast "Más Allá del Marcador".

Números de Pablo Sandoval con San Francisco Giants

Pablo Sandoval acumuló números sólidos en sus 11 temporadas con la franquicia de la Bahía. En 1.149 juegos y 3.959 turnos al bate, registró un promedio de bateo de .285, con 1.130 hits, 235 dobles, 20 triples, 135 jonrones, 569 carreras impulsadas, 484 carreras anotadas y un OPS de .794. Su mejor temporada individual fue 2009, cuando bateó .330 con 25 jonrones y 90 RBI en 153 juegos, terminando séptimo en la votación al MVP de la Liga Nacional.

En la Postemporada con los Giants, Sandoval brilló especialmente, bateando .344 en 39 juegos de Serie Mundial (con 6 jonrones y 20 RBI en tres títulos: 2010, 2012 y 2014). Estos números, combinados con su carisma y contribución a la dinastía de tres campeonatos, justifican plenamente su inducción al Salón de la Fama del equipo en 2026.