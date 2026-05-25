Alarma en Nueva York: Los Mets sufren dolorosa barrida ante los Marlins

La crisis de los Mets de Nueva York se agudizó este fin de semana en Miami. El conjunto de Queens completó una desastrosa serie en la que apenas pudo anotar dos carreras a lo largo de tres compromisos, culminando el domingo con una dolorosa blanqueada que selló la barrida a manos de los Marlins.

Esta racha negativa preocupa profundamente al entorno neoyorquino, ya que la ofensiva volvió a lucir tan inofensiva como en aquella racha en la que perdieron 12 juegos consecutivos. La ausencia de Juan Soto por enfermedad expuso las carencias de un plantel que el domingo bateó de 8-0 con corredores en posición de anotar.

El análisis y la autocrítica de Carlos Mendoza

Ante el preocupante bache ofensivo, el mánager Carlos Mendoza no ocultó su frustración ni buscó justificaciones. El estratega venezolano reconoció la realidad del camerino y fue enfático en la necesidad de cambiar el rumbo de manera inmediata.

"Estamos pasando por un mal momento", declaró Mendoza. "Muchos de nuestros jugadores están sufriendo ahora mismo, no estamos teniendo turnos al bate efectivos. Tenemos que encontrar la solución porque hay que ser capaces de anotar carreras; lo que estamos haciendo ahora no es suficiente".

Respaldo a los veteranos en medio de la tormenta

Uno de los principales señalados por la exigente afición de Nueva York es el veterano Marcus Semien, quien vive un doloroso primer año en Queens y se fue de 10-0 en la serie. A pesar de los cuestionamientos sobre si la edad le está pasando factura al infielder de 35 años, Mendoza salió en su defensa.

"Este es un jugador que siempre se presenta y se esfuerza al máximo. Lleva mucho tiempo en esta liga y hay una razón para ello; vamos a seguir dándole oportunidades", afirmó Mendoza, destacando la ética de trabajo del pelotero.

La orden

El timonel de los Mets dejó claro que el equipo no puede sentarse a esperar el regreso de los peloteros lesionados o enfermos para reaccionar. Para Mendoza, los jugadores disponibles en el roster activo de las Grandes Ligas tienen las herramientas necesarias para salir de este bache.

"No podemos poner excusas por los jugadores que no están aquí", sentenció firmemente el estratega. "Tenemos que volver a lo básico: competir, tener buenos turnos al bate y confiar en el compañero. Tenemos que crear oportunidades y ahora mismo no lo estamos haciendo".