LVBP: Yadier Molina habla sobre el campocorto del Magallanes

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Los Navegantes del Magallanes tendrán varias alternativas para definir su alineación durante la próxima temporada, especialmente en una posición que representó un reto importante durante la campaña anterior. Yadier Molina ya conoce algunos de los nombres que podrían competir por el campocorto, pero todavía no quiere tomar una decisión definitiva.

El manager tiene previsto llegar a Venezuela el 5 de octubre para reportarse con el equipo y comenzar a evaluar personalmente a sus jugadores antes del Día Inaugural, el cual está pautado para el lunes 12 de octubre contra los Tiburones de La Guaira en el Estadio José Bernardo Pérez.

Yadier quiere evaluar todas las opciones

Durante su entrevista en el podcast El Infield, Yadier Molina destacó el abanico de alternativas que tendrá a disposición para cubrir el campocorto, con varios jóvenes capaces de competir por el puesto.

“Tenemos a José Gómez, que es un campocorto nato. También está el prospecto (Arold) Vera, y (Gregory) Barrios que llegó el año pasado. Contamos con Diego Velásquez, que no es campocorto pero que nos puede ayudar”, explicó.

El estratega, sin embargo, considera que será necesario observarlos directamente durante los entrenamientos antes de determinar quién tendrá la responsabilidad principal.

“Todo eso hay que verlo en la primera semana de prácticas que ellos estén ahí y uno poder evaluarlos. Pienso que tenemos mucho talento de esos jóvenes que hay que darle posición y ver cuál de todos ellos va a ser mejor para darle la oportunidad”, agregó.

De esta manera, los Navegantes del Magallanes comenzarán la preparación con varias posibilidades sobre la mesa, mientras Yadier Molina tendrá la tarea de determinar cuál de sus jóvenes defensores ofrecerá las mejores condiciones para asumir una posición que la Nave querrá tener resuelta antes de iniciar la temporada.