LVBP: Yadier Molina revela cuál fue el juego que cambió el rumbo del Magallanes la temporada pasada

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes tuvieron que atravesar un momento complicado durante la temporada pasada antes de encontrar el camino que los llevó hasta el Round Robin. Para el manager Yadier Molina, hubo un compromiso en particular que marcó el cambio de mentalidad dentro del clubhouse.

El estratega recordó ese encuentro durante su entrevista en el podcast El Infield y destacó la reacción de sus jugadores para remontar ante los Tiburones de La Guaira, en una jornada que considera determinante para lo que vino después.

El juego que hizo creer al Magallanes

Yadier Molina explicó que, tras asumir las riendas del equipo, detectó que al grupo le faltaba una dirección clara. Su primera tarea fue convencer a los jugadores de que dejaran los intereses individuales a un lado y confiaran en el talento que tenían.

“Cuando yo llegué vi que los muchachos no tenían un norte. Mi primer mensaje fue que trataran de dejar el ego a un lado, porque el talento estaba. Los muchachos creyeron y respondieron a lo que yo les dije”, señaló.

El estratega recordó que la Nave atravesó unas primeras semanas irregulares, pero en la semana del 25 al 30 de noviembre todo cambió. Y es que no solo la cerraron de manera invicta, sino que además derrotaron a los escualos con una remontada, algo que terminó convirtiéndose en el punto de inflexión.

“Tomamos una buena racha en esa semana que fue perfecta, y en el último juego contra La Guaira vinimos de atrás. Pienso que ese fue el juego del año, porque nos dio confianza, nos motivó más y nos puso a creer”, explicó Molina.

Ahora, el objetivo del Magallanes será repetir el éxito alcanzado en la campaña anterior. El equipo comenzará ese camino el lunes 12 de octubre, cuando reciba precisamente a Tiburones en el Estadio José Bernardo Pérez en el Día Inaugural de la temporada 2026-2027.

“Ya lo del año pasado pasó, fue muy bonito y ya lo celebramos. Pero desde ya tenemos la mentalidad de repetir. Pienso que ese es el trabajo de nosotros como coaches de ponérselos en la mente. Cada uno de ellos conoce su responsabilidad. Cuando tienes un equipo sin ego, buenas cosas van a pasar”, sentenció.