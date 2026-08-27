LVBP: Magallanes tendría confirmado a este abridor estadounidense para la temporada 2026-27

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Tras confirmarse el aumento de la cuota de importados para la venidera temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), ya comienzan a aparecer peloteros foráneos que dirán presente en la próxima entrega. Navegantes del Magallanes arrancará con el objetivo de aspirar al bicampeonato y tendría reforzando su rotación con la llegada de un ex Atlanta Braves.

Los turcos aseguraron la incorporación del zurdo estadounidense Drew Parrish para la campaña entrante de la pelota criolla. El acuerdo fue confirmado por su agente, Dylan Angarita, quien informó que el contrato con el conjunto valenciano ya está firmado. El serpentinero se convierte así en el segundo importado asegurado por la organización para la zafra.

Parrish viene de actuar en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), donde tuvo una temporada complicada desde el punto de vista estadístico. El zurdo terminó con récord de 2-11, efectividad de 6.10 y WHIP de 1.69 en 76.2 innings de trabajo, desempeñándose principalmente como abridor. Pese a esos números, Magallanes apuesta por su experiencia y espera que pueda formar parte de la rotación durante el inicio de la campaña.

Trayectoria de Drew Parrish en el béisbol profesional

Se formó en la Universidad Estatal de Florida y fue seleccionado por Kansas City Royals en la octava ronda del Draft de MLB de 2019. Debutó profesionalmente ese mismo año con los Burlington Royals y posteriormente avanzó por las distintas categorías de las Ligas Menores. En 2021 tuvo una de sus mejores campañas, al registrar 6-4 y 2.83 de efectividad en 22 presentaciones entre Clase A avanzada y Doble A, además de conseguir 118 ponches.

En seis temporadas de Ligas Menores dejó récord de 34-33, efectividad de 4.19, 522 ponches y WHIP de 1.28 en 554.2 entradas. También tuvo experiencia fuera de Estados Unidos y en 2025 pasó por las organizaciones de Atlanta y Cincinnati, antes de dar el salto nuevamente al béisbol internacional., Magallanes tendría confirmado a dos lanzadores en su importación, luego de conocerse que el dominicano Jesús Reyes regresaría con la novena para la 2026-27.