LVBP:¿Qué equipo trajo la mejor importación en la campaña anterior?

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La cuenta regresiva para que inicie la temporada 2026/2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y una de las novedades es el incremento de la cuota de importados, que subió de seis a ocho como máximo por equipo. Por lo tanto, las distintas novenas ya se están moviendo para confirmar su cuota de foráneos e hicimos un análisis para ver cuál fue la organización a la que mejor le vinieron los importados en el torneo anterior.

Referente a los peloteros extranjeros en la campaña anterior, fueron muy pocos los jugadores de posición que respondieron como se esperaba. No obstante, hubo varias franquicias que supieron aprovechar al máximo sus brazos importados.

¿Qué organización trajo mejores foráneos en la zafra 2025/2026?

En esa disputa, la lucha está pareja, pues más allá de los registros, hay que destacar la utilidad que le dio cada equipo a sus jugadores foráneos. Los equipos que más se la sacaron fueron los Tigres de Aragua, con un gran cerrador como Ronnie Williams (repite), un relevo que hizo el trabajo, con algunas excepciones entre los abridores.

También destacan las Águilas del Zulia con un cuerpo de relevistas que utilizaron en la mayoría de sus encuentros. Al contrario, los Bravos de Margarita aprovecharon al máximo a sus abridores de otra nacionalidad, pero el mérito mayor se lo llevan los Navegantes del Magallanes porque esta fue la única novena que logró que uno de sus importados ganara uno de los galardones individuales, como es el caso de Jesús Reyes, quien se adjudicó el reconocimiento de Set Up del Año y viene otra vez con la "Nave Turca".

El relevista dominicano exhibió un balance de 3-0, con una efectividad de 4.72. Sin embargo, acumuló 12 holds. Si bien es cierto que el resto de los importados fue yendo y viniendo, en buena parte, el tiempo que estuvieron con el equipo, todos fueron bastante utilizados.

En la parte final del torneo, los otros brazos que hicieron un notable trabajo con los "Turcos" fueron: Wandisson Charles (0.00), quien tuvo seis presentaciones, y Alexander Tovalin, este con efectividad de 5.20 en ocho actuaciones. Aparte de eso, tuvieron el aporte durante 26 choques de los sluggers Yasiel Puig y el dominicano Andretty Cordero.

En conclusión, los cuatro equipos mencionados (Bravos, Águilas, Tigres y Magallanes) tuvieron una lucha bastante pareja para definir cuál fue el que trajo mejores importados. No obstante, aunque en general no dejaron mejores registros que el resto, su mención honrífica se debe a lo que hizo Jesús Reyes.

Magallanes definió seis importados para el venidero torneo y te los mencionamos a continuación: