LVBP: El verdugo de los Leones del Caracas: este jonronero sí que sabe cómo hacerles daño

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Los Leones del Caracas han tenido que lidiar durante los últimos años con un bateador que parece encontrar una fórmula especial para hacerles daño. Sus batazos de vuelta completa lo han convertido en una auténtica pesadilla para el conjunto melenudo, que año tras año lo han sufrido de todas las maneras posibles.

Sin piedad frente a los Leones

El nombre detrás de este registro es Balbino Fuenmayor. De acuerdo con las estadísticas de Pelota Binaria, el experimentado pelotero suma 17 jonrones contra los Leones del Caracas en 42 juegos, la mayor cantidad entre aquellos que han enfrentado al conjunto capitalino en la historia reciente.

La cifra adquiere todavía más relevancia al considerar que Balbineitor no solamente ha producido contra Caracas durante la ronda regular. De hecho, el carabobeño también tuvo la oportunidad de vestir el uniforme de los propios Leones, luego de ser tomado por la organización como refuerzo para el Round Robin de la zafra 2023-2024.

Ciertamente, Balbino Fuenmayor conoce desde ambos lados la rivalidad con los melenudos. Sin embargo, cuando le ha tocado enfrentarlos, su poder ha sido especialmente determinante.

El dato también ayuda a dimensionar su trayectoria en la pelota venezolana. Y es que el inicialista de Caribes de Anzoátegui viene de conquistar su segundo premio al Jugador Más Valioso de la LVBP, después de liderar la temporada 2025-2026 con 17 jonrones y 48 carreras impulsadas.

Para los Leones del Caracas, por tanto, el nombre de Balbino Fuenmayor tiene un significado tan especial como temido: cuando aparece en el plato, su poder siempre está presente.